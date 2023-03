Migranti: Meloni, ritirata proposta sorveglianza in mare perché sistema funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della sorveglianza in mare da parte della Marina militare “è stata una proposta della Difesa che poi è stata ritirata dal ministro Crosetto perché il nostro sistema funziona e perché c’è un precedente non fortunato che è quello di Mare Nostrum”. Lo ha rimarcato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria.(Rin)