- Posto che è giusto porsi domande, le risposte del governo “sono state chiare”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria. “Mi chiedo in cosa si ritiene ci sia stata una manchevolezza oggettiva” in merito alla tragedia dinanzi alle coste di Steccato di Cutro, ha aggiunto. (Rin)