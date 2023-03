© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In passato “è mancata la volontà politica di fermare il traffico” di esseri umani “e me ne sono resa conto anche in Consiglio europeo” perché il tema, per come lo conosciamo noi, "non era mai stato posto”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria (Rin)