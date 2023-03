Migranti: Meloni, abbiamo consentito a criminali di fare soldi su disperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non affrontando il problema dell’immigrazione e del traffico di esseri umani “abbiamo consentito a criminali, come gli scafisti, di fare soldi sulla disperazione delle persone in cerca di un futuro migliore: non credo sia la strada buona da percorrere”. Lo ha rimarcato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria. (Rin)