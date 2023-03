Migranti: Meloni, con investimenti Ue in Nord Africa arriverebbero risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, in Calabria, ha ricordato che “l’Ue ha speso circa 6 miliardi negli accordi con la Turchia per gestire la rotta migratoria ma penso che con le stesse risorse, se si volesse dialogare con il Nord Africa, arriverebbero risposte”. Se investissimo 6 miliardi di euro in Tunisia “non arriverebbero le migliaia di persone che stanno partendo da quel Paese”, ha aggiunto. (Rin)