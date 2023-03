Migranti: Tajani, senza sostegno di Ue e Onu sforzi non saranno sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi per contrastare il traffico di esseri umani “non saranno sufficienti se non sostenuti da un’azione forte dell’Unione europea, ma anche delle Nazioni Unite, perché il tema è di grande vastità e serve la forte azione di tutti”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella conferenza stampa organizzata a Cutro (Calabria) al termine del Consiglio dei ministri. Secondo Tajani, se non vengono risolti i problemi a livello internazionale “i rischi aumenteranno di giorno in giorno”, “più la situazione peggiora più ci saranno fughe da quei Paesi”. “Viviamo una situazione che è molto più complicata a livello internazionale rispetto a due o tre anni fa”, ha proseguito Tajani. Il ministro ha inoltre sottolineato che nelle varie visite si è parlato del Piano Mattei per far crescere il continente africano, ma serve anche un piano allargato, “un piano Marshall che consenta di investire in Africa” e “penso che si debba lavorare di più in questa direzione”. (Res)