Regno Unito: Johansson, legge migrazione potrebbe violare diritto internazionale, la esamineremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, intervenuta nella conferenza finale del Consiglio Affari interni di Bruxelles, ha ribadito che la legge sulla migrazione del Regno Unito potrebbe violare le leggi sul diritto internazionale. "La mia prima reazione quando mi è stato detto di questo progetto di legge è stata quella di dire che potrebbe esserci una violazione degli accordi internazionali e della Convenzione di Ginevra", ha detto. "Ho detto la stessa cosa alla ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, quando mi ha chiamato due giorni fa per presentarmi e avvisarmi della loro proposta", ha aggiunto. "Lei mi ha risposto che non lo pensa. E io detto di voler approfondire la questione. Naturalmente, non ho esaminato l'intera proposta, ma la mia prima reazione rimane che, a mio avviso, c'è il rischio che ciò violi il diritto internazionale. Speriamo di no. Esamineremo ulteriormente la proposta e ne faremo un'adeguata valutazione", ha concluso Johansson. (Beb)