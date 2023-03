Italia-Israele: il ministro della Difesa Crosetto accoglie il premier Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su delega del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha accolto il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, al suo arrivo in Italia. Lo riferisce il ministero della Difesa sul proprio account Twitter. Netanyahu sta incontrando in forma privata la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, la presidente Ucei, Noemi Di Segni, e il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, all'interno del Tempio spagnolo di Roma. Domani, venerdì 10 marzo, il premier israeliano incontrerà il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, a Palazzo Piacentini in occasione del Forum economico per le imprese. A seguire, il presidente del Consiglio Meloni riceverà il capo dell’esecutivo israeliano per un pranzo ufficiale a Palazzo Chigi, dove al termine sono previste dichiarazioni alla stampa. (Res)