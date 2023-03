Francia: ancora disagi nel fine settimana per porteste contro riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico ferroviario resterà "fortemente perturbato" in Francia fino al 12 marzo a causa degli scioperi che si stanno tenendo contro la riforma delle pensioni. Lo ha reso noto la Sncf, azienda delle ferrovie pubbliche francesi. Generalmente è previsto un treno ad alta velocità su due. La Direzione generale dell'aviazione civile (Dgac) ha chiesto alle compagnie aeree di annullare il 20 per cento dei voli per il fine settimana. La Ratp, azienda del trasporto pubblico di Parigi, prevede invece un miglioramento per domani nella circolazione di metropolitana e autobus.(Frp)