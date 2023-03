Montenegro: avviato procedimento per la falsificazione di firme per liste presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Pubblico ministero (Odt) di Podgorica procederà d'urgenza dopo le denunce presentate da alcuni cittadini montenegrini per la falsificazione di firme raccolte a sostegno dei candidati alle elezioni presidenziali del 19 marzo. Lo ha annunciato l'organo, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg". In questi giorni, sempre più cittadini del Montenegro affermano di essersi trovati, senza saperlo, tra i firmatari del sostegno ai vari candidati. Non solo, il movimento politico Europa Ora (Pes) ha affermato che un gran numero di simpatizzanti, pur avendo votato per il rappresentante Jakov Milatovic, ha denunciato di essere finito nelle liste di altri due candidati alle presidenziali, il noto influencer Jovan Radulovic Jodzir e l'attuale presidente Milo Djukanovic. La legge montenegrina riconosce la falsificazione di un documento come reato punibile con la reclusione da tre mesi a cinque anni. (Seb)