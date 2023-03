Turchia: Corte costituzionale turca sblocca fondi del partito filo-curdo Hdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale turca ha sbloccato i fondi del Tesoro destinati al Partito democratico del popolo (Hdp), il movimento filo-curdo al centro in questi anni di una vera e propria repressione da parte delle autorità di Ankara per presunti legami dei suoi leader con il gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Lo sblocco dei fondi è fondamentale per consentire all’Hdp di condurre la propria campagna elettorale in vista delle votazioni presidenziali e legislative previste il 14 maggio. A gennaio, la Corte suprema turca si è pronunciata in modo restrittivo a favore del congelamento dei conti bancari dell'Hdp, trattenendo gli aiuti del Tesoro mentre continua a esaminare un caso sulla chiusura del partito per presunti legami con il Pkk. Allo stesso modo, il tribunale ha preso la decisione di sbloccare i fondi a seguito di una richiesta del partito con una maggioranza di otto membri contro sette, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Anadolu”. (segue) (Res)