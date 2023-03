Energia: Descalzi (Eni) su centrale elettrica da fusione, coinvolgimento di nuovi investitori è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di Arc, la prima centrale elettrica industriale da fusione in grado di immettere elettricità in rete, la quale sarà avviata al completamento di Sparc, il primo impianto pilota a confinamento magnetico che Commonwealth Fusion Systems (Cfs) sta realizzando a Devens, in Massachusetts, potrebbe vedere il coinvolgimento di nuovi investitori, essendo un progetto molto più grande in termini dimensionali. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, rispondendo alle domande dei giornalisti presso la sede di Cfs a Devens. “È possibile, considerando che i primi 1,8 miliardi sono stati raccolti in una settimana, quando abbiamo reperito i fondi per passare alla fase industriale: inoltre, qui avverrà anche la costruzione, in modo da essere flessibili in termini di supply chain e ottimizzare i costi”, ha detto, aggiungendo che una riduzione importante dei costi, per quanto riguarda la logistica e le economie di scala, è già stata riscontrata. (Was)