Ricerca: studio, temperature più alte modificano vegetazione e flussi d'acqua

- Una temperatura più alta modifica la vegetazione e i flussi d'acqua superficiali nelle pianure fluviali artiche portando al rallentamento dell'erosione dei fiumi. Questo è quanto emerge dalla ricerca pubblicata sulla rivista Nature Climate Change demominata 'Large sinuous rivers are slowing down in a warming Arctic' coordinata da Alessandro Ielpi dell'Università della British Columbia e frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, l'Università della British Columbia (Canada), l'Università di Stanford (Usa) e l'Università Laval (Canada). In particolare lo studio, come reso noto in un comunicato, ha analizzato l'evoluzione dei dieci maggiori fiumi artici in Alaska, nello Yukon e nei Territori del Nord-Ovest del Canada durante gli ultimi 50 anni. "Abbiamo testato l'ipotesi, ampiamente accettata dalla comunità scientifica, che il riscaldamento atmosferico e il conseguente disgelo del permafrost indeboliscano le sponde e provochino un aumento dei tassi di migrazione laterale dei fiumi artici - ha raccontato Alvise Finotello, ricercatore del dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova e autore della pubblicazione -. Contrariamente a quanto ci aspettavamo di osservare, i nostri risultati mostrano una sorprendente riduzione dei tassi di migrazione laterale dei fiumi nell'ordine del 20 per cento negli ultimi 50 anni, una stima che potrebbe addirittura essere conservativa date le metodologie di analisi che abbiamo utilizzato". (segue) (Rev)