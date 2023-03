Energia: l'America Latina può aumentare capacità solare ed eolica di oltre il 460 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi cinque paesi in termini di capacità energia solare ed eolica su scala industriale attualmente installata sono: Brasile (27 Gw); Messico (20 Gw); Cile (10 Gw); Argentina (5 Gw) w Uruguay (2 Gw). Con una capacità complessiva di oltre 57 Gw, Brasile, Cile, Colombia e Messico costituiscono quasi l’84 per cento degli attuali 69 Gw di parchi solari ed eolici su larga scala attualmente operativi nella regione. Ma, prosegue il rapporto, mentre Brasile, Cile e Colombia sono all'avanguardia nella corsa alle rinnovabili, il Messico è rimasto indietro, e alla fine raggiungerà solo il 70 per cento del suo impegno di apportare 40 Gw di energia solare ed eolica entro il 2030. (Was)