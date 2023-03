Torino: il Comune ci ripensa su piazza Baldissera, sottopasso troppo costoso ok ai semafori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'opposizione il Partito Democratico ha chiesto più volte a gran voce di trovare le risorse e avviare le procedure per il sottopasso in piazza Baldissera, in modo da risolvere gli annosi problemi di traffico della rotonda. Ma una volta al governo della Città, l'attuale amministrazione dopo aver visto i costi dell'opera ci ha ripensato. Il nuovo progetto, che prende spunto dall'ultimo pensato dalla ex assessora alla Mobilità Maria Lapietra (M5s), prevede l'eliminazione della rotatoria e l'installazione di sei impianti semaforici. In questo modo dovrebbe da un lato risolversi il problema degli ingorghi e dall'altro la Città risparmierebbe più di 35 milioni di euro rispetto al sottopasso. A guidare la progettazione lo studio Samep. Per l'inizio dei lavori bisognerà aspettare la partenza della posa dei binari per la nuova Linea 10 all'interno della rotonda, che avverrà molto probabilmente nel 2024. (segue) (Rpi)