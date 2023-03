Energia: Descalzi (Eni), da fusione nucleare vantaggi infiniti per imprese e consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione a confinamento magnetico darà “vantaggi infiniti” ad imprese e consumatori. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, rispondendo alle domande dei giornalisti presso la sede di Commonwealth Fusion Systems (Cfs) a Devens, in Massachusetts. “Il fatto che nel mondo ci siano Paesi che hanno più risorse rispetto ad altri, o quote di mercato maggiori, è fonte di forti tensioni, perché l’accesso all’energia non è garantito a tutti: in questo caso, invece, non parliamo di risorse naturali come petrolio o gas, ma di acqua, che è praticamente una fonte infinita”, ha spiegato, aggiungendo che la fusione abbasserà notevolmente il costo dell’energia a livello globale, grazie anche alla progressiva elettrificazione delle economie. “Anche regioni che ora non hanno elettricità, perché usano biomasse o stanno iniziando ad utilizzare le rinnovabili con scarsa efficienza, potranno essere raggiunte: è il caso, ad esempio, di Asia e Africa”, ha concluso. (Was)