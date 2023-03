Spagna: leader Vox Abascal, cori contro di me fanno capire a spagnoli che governo abbiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito sovranista spagnolo Vox, Santiago Abascal, ritiene che gli spagnoli possano capire "che tipo di governo" hanno grazie al video condiviso dalla sottegretaria di Stato per l'Uguaglianza, Angela Rodriguez. Nelle immagini riprese in occasione delle celebrazione della Giornata internazionale della donna di ieri, l'esponente di Unidas Podemos è apparsa insieme ad alcune persone che in un coro si rammaricano che la madre di Abascal non abbia abortito. "È molto positivo che il governo ci auguri la morte e lo riconosca pubblicamente. È molto utile per i cittadini sapere che tipo di governo abbiamo", ha detto il leader di Vox. In questo senso, Abascal ha assicurato di non essere "affatto colpito" dal video, ma ha insistito sul fatto che "è molto utile per gli spagnoli sapere che tipo di governo c'è". Vox ha chiesto al presidente del governo, Pedro Sanchez, di rimuovere la sottosegretaria di Stato. A sua volta, Rodriguez ha accusato Vox di "teatralizzare" la richiesta di dimissioni e ha sottolineato che sono le giovani donne a decidere quali canti intonare. (Spm)