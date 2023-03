Brasile: vaiolo delle scimmie, campagna di vaccinazione al via entro il mese di marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie (monkeypox) in Brasile inizierà entro la fine del mese di marzo. Lo riferisce il ministero della Salute brasiliano, secondo cui saranno distribuite le prime 47 mila dosi agli stati in base alle richieste. In questa prima fase sarà data priorità alle persone a più alto rischio di sviluppare forme gravi come, ad esempio, sieropositivi e operatori di laboratorio. Ad oggi il Brasile registra 10.862 casi, il secondo Paese al mondo per numero di contagi, dopo gli Stati Uniti (30.030). Il Brasile con 15 morti è al terzo posto nella lista di appena 19 paesi del mondo dove si sono registrati decessi a causa del contagio da vaiolo delle scimmie, dopo Stati Uniti (28) e Perù (20). Il vaiolo delle scimmie è una malattia causata da un virus e il contagio si verifica soprattutto attraverso il contatto con pelle, lesioni o fluidi corporei. Nelle persone infette, i sintomi più comuni sono febbre, eruzioni cutanee, ghiandole gonfie (bolle), dolore corporeo, esaurimento e brividi. (Brb)