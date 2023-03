Somalia: presidente Mohamud firma nuova legge antiterrorismo, aumentati i poteri dell'agenzia di intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud ha firmato il disegno di legge sull'antiterrorismo approvato dalla Camera bassa del parlamento con 133 voti a favore, tre contrari e sette astenuti. Lo riferisce "Garowe online", riportando il commento soddisfatto del direttore dell'Agenzia di intelligence nazionale (Nisa), Mohamed Salad, il quale ha definito la legge "vitale per la nostra guerra contro il terrorismo" e la sua adozione "cruciale" per portare a termine "la nostra responsabilità nazionale nella prevenzione degli atti terroristici e nello sradicamento del terrorismo”. Fra i detrattori della legge, che agevola l'intervento dei servizi contro individui considerati sospetti, il deputato ed ex giornalista Mohamed Ibrahim Moalimuu ha giustificato il suo voto contrario sostenendo che la legge autorizza misure anticostituzionali. “Questo disegno di legge autorizza le agenzie di sicurezza a fare irruzione e arrestare sospetti terroristi senza ordine del tribunale e questo va contro la nostra costituzione”, ha detto Moalimuu, per il quale il testo "non dovrebbe essere in conflitto con la nostra costituzione". Il deputato ha riconosciuto le "buone intenzioni" che animano il presidente Hassan Sheikh Mohamud e il primo ministro Abdi Barre, Moalimuu ha osservato che "non sappiamo chi salirà al potere in futuro" e che "non vogliamo che (questa legge) colpisca cittadini innocenti”. Il testo, già approvato dal Senato il 22 febbraio e firmato ieri dal presidente somalo, è stato criticato anche da Human Rights Watch, che lo ha definito un “disegno di legge che amplierà i poteri dell'agenzia di intelligence repressiva del Paese", con "ampi poteri di arresto, detenzione e sorveglianza”. (Res)