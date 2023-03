Ue-Germania: telefonata Timmermans-Wissing su motori a combustione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e il ministero dei Trasporti e del Digitale tedesco sono ottimisti sul fatto che i colloqui recentemente avviati sull'eliminazione graduale dei motori a combustione nell'Ue porteranno a un risultato “duraturo”. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui la questione è stata oggetto di una telefonata tra il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e il titolare del dicastero, Volker Wissing, esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp). Con la sua astensione in sede Ue, la Germania ha impedito che la messa al bando dei motori tradizionali negli Stati membri dal 2035, approvata dal Parlamento europeo, divenisse efficace. Ora, l'obiettivo è “trovare una definizione per le auto a impatto climatico zero che non si basi esclusivamente sui gas di scarico”. Ciò significa che sarebbe “ancora possibile autorizzare le auto con motore a combustione interna se emettono soltanto la quantità di CO2 estratta dall'aria durante la produzione del carburante”. Ora, “spetta ora a Timmermans chiarire come intende esaminare l'uso dei carburanti sintetici”, noti come e-fuel. (Geb)