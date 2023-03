Energia: Descalzi (Eni), Europa non dipende solo da Usa, cerchiamo una diversificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa non dipende esclusivamente dagli Stati Uniti sul piano energetico. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parlando con i giornalisti alla sede di Commonwealth Fusion Systems (Cfs) a Devens, in Massachusetts. “L’Europa sta cercando una diversificazione non solo in termini geografici, ma anche in termini di tecnologie, e fortunatamente ci sono Paesi molto diversificati che sono in grado di fornire gas: è il caso degli Stati Uniti, ma anche dell’Africa e del Medio Oriente ad esempio”, ha detto, ricordando che sui 400 miliardi di metri cubi necessari da Washington ne arrivano 60-70, a differenza dei 180 che arrivavano dalla Russia. “Una dipendenza diversificata mitiga in maniera significativa il rischio di essere nelle mani di un unico Paese per quanto riguarda l’energia”, ha concluso. (Was)