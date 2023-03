Scuola: Valditara firma ordinanza su Maturità, il 21 giugno la prima prova (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al calendario delle prove, la prima prova scritta si terrà mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore) e la seconda prova scritta, giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. La terza prova scritta si svolgerà martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30 per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8:30. (Com)