Cultura: in Fondazione Einaudi presentazione nuovo libro d'inchiesta su stragi e mafia

- Martedì 14 marzo alle ore 18, presso la sede della Fondazione Luigi Einaudi, in via della Conciliazione 10 a Roma, si terrà la presentazione del nuovo libro di Alessandro Barbano dal titolo "L’inganno", edito da Marsilio. L’autore si confronterà con Giovanni Pellegrino, giurista e già presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sulle stragi, sui temi affrontati nel volume: le contraddizioni della lotta alla mafia, tra sprechi, pregiudizi dannosi ed errori clamorosi. Modera il dibattito il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi, Andrea Cangini. “Questo libro denuncia lo slittamento della giustizia penale da un diritto liberale del fatto, fondato sulla colpevolezza, a un diritto del sospetto centrato sulla pericolosità”, dice Barbano, “e denuncia che questo slittamento è in atto nell’intera filiera della giustizia”.(Rer)