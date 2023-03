Governo: Zangrillo, 40 per cento tempo opere va su burocrazia, occorre superare impedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo considerare che dall'inizio alla conclusione delle opere, il 40 per cento del tempo viene dedicato alla burocrazia. Occorre superare tutti quegli impedimenti amministrativi che ostacolano l’efficacia delle iniziative per la ripresa portate dal Pnrr. Lo ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto con un videomessaggio durante il convegno sulla 'Giornata della trasparenza' organizzato dall'Università di Torino. "In questo senso abbiamo già semplificato 50 procedure su 600. E anche la semplificazione e la digitalizzazione sono centrali per superare gli ostacoli burocratici. Stiamo lavorando per potenziare e rendere operativa la piattaforma Syllabus", ha concluso.(Rpi)