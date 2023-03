Municipio Roma XIII: Stampete (Pd), incomprensibile polemica su Anno pasoliniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le polemiche sollevate sulle iniziative per l'Anno Pasoliniano organizzate dal Municipio Roma XIII e "sollevate dal gruppo municipale Aurelio in comune, e rilanciate dai consiglieri capitolini di Roma Futura, Caudo e Biolghini, sono davvero incomprensibili e inutili". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico, Antonio Stampete. "Appaiono incomprensibili - aggiunge - perché come ha ricostruito la presidente Sabrina Giuseppetti i cinque eventi per le celebrazioni della figura di Pasolini sono stati organizzati senza alcun riconoscimento economico avvalendosi della collaborazione dell'associazionismo e delle biblioteche comunali, con l'unica uscita relativa alla consegna di riconoscimenti ai ragazzi che hanno partecipato ad un torneo di calcio dedicato a Pasolini. Voglio sottolineare la trasparenza della presidente Giuseppetti anche in questa occasione e il suo prezioso operato a servizio del Municipio che non merita inutili e pretestuosi attacchi". (Rer)