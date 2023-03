Croazia: ministero Economia, Paese continuerà ad avere secondo gas più economico in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia continuerà ad avere il secondo gas più economico in Europa dopo l'Ungheria. Lo ha affermato il segretario di Stato del ministero dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile croato, Ivo Milatic, nel suo intervento al Forum del gas che si tiene oggi a Zagabria. "Dobbiamo ancora aspettare le ultime decisioni dell'Agenzia croata per la regolamentazione dell'energia (Hera) e successivamente del governo sul prezzo del gas. E' certo che l'Iva rimarrà al 5 per cento e sono abbastanza convinto che i cittadini croati continueranno ad avere il secondo prezzo del gas più basso in Europa, dopo gli ungheresi", ha detto Milatic. Il rappresentante dell'operatore croato del mercato energetico (Hrote) Darjan Budimir ha invece sottolineato che la Croazia importa più della metà del suo fabbisogno energetico. "Nel settore del gas, produciamo sempre meno e importiamo sempre di più, anche se il gas è una fonte energetica estremamente importante", ha affermato Budimir nel suo intervento al Forum. Intanto il primo ministro Andrej Plenkovic nell'introduzione della sessione di governo di oggi ha confermato che le modifiche alla legge sull'Iva proposte dall'esecutivo mantengono l'aliquota più bassa sul gas e su alcuni altri prodotti energetici del 5 per cento. (Seb)