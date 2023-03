Piemonte: Cirio, cureremo militare Ucraino e siamo al lavoro per gemellaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 marzo accoglieremo un militare Ucraino per una ricostruzione facciale all'ospedale Molinette. L'uomo è rimasto sfregiato dopo l'esplosione di una bomba. Inoltre, stiamo lavorando anche ad un gemellaggio con una Regione Ucraina. Sono due delle iniziative annunciate dal presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della visita dell'ambasciatore Ucraino in Italia Yaroslav Melnyk. "Siamo stati la prima regione d'Italia a creare un contatto con l'Ucraina con tutta una serie di azioni concrete per offrire aiuto. E abbiamo accolto oltre 12 mila rifugiati. Stiamo dimostrando di essere solidali nei fatti anche in Turchia, per le popolazioni colpite dal terremoto. In tutta Antiochia ci sono due ospedali che curano le persone uno lo gestiscono gli Usa l'altro lo gestiamo noi, il Piemonte", ha concluso Cirio. (Rpi)