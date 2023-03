Corea del Nord: ministero Esteri russo, esortiamo Usa a interrompere esercitazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia esorta gli Stati Uniti a rispondere costruttivamente alle richieste della Corea del Nord di interrompere le esercitazioni militari nella regione. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Chiediamo agli Stati Uniti di rispondere in modo costruttivo ai segnali inviati da Pyongyang. Siamo sicuri che per prevenire sviluppi estremamente pericolosi è necessario procedere immediatamente a misure concrete per ridurre l'attività militare nella regione, comprese le esercitazioni militari su larga scala", ha affermato Zakharova. La portavoce ha aggiunto che Mosca continuerà a fare sforzi per rafforzare la pace e la stabilità nella penisola coreana. (Rum)