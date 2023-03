© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza della legge delega della riforma del fisco su cui è al lavoro il governo è divisa in 21 articoli, che includono, tra l'altro, la riforma dell'Irpef. Per quanto riguarda i possibili tempi della delega, si punta all'adozione dei decreti delegati in 24 mesi.(Rin)