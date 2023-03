Uzbekistan: proposto in parlamento referendum su riforma costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di deputati del parlamento dell’Uzbekistan ha proposto la convocazione di un referendum sulla riforma della Costituzione voluta dal presidente Shavkat Mirziyoyev. A farsene portavoce è stato oggi il membro della commissione costituzionale Jahongir Shironov, secondo cui l’aggiunta di 27 articoli implica “un pieno rinnovamento” dell’attuale carta fondamentale, “nei contenuti e nella forma”, e parlare di riforma costituzionale sarebbe più corretto che discutere di singoli emendamenti. Mirziyoyev ha convocato all’inizio di questa settimana consultazioni con i vertici di entrambe le camere del parlamento e con la Corte suprema per discutere la versione finale del disegno di legge sugli emendamenti costituzionali. L’iniziativa è stata avanzata per la prima volta dal capo dello Stato nel dicembre del 2021 con oltre 200 modifiche riguardanti 64 articoli della Costituzione: tra le altre cose, il mandato presidenziale viene esteso da cinque a sette anni, la pena di morte viene abolita e viene vietata l’estradizione dei cittadini in Paesi stranieri. (segue) (Res)