Uzbekistan: proposto in parlamento referendum su riforma costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima bozza veniva inoltre cancellata la possibilità di un referendum sull’indipendenza per la regione autonoma del Karakalpakstan, nel nord-est del Paese, cosa che ha scatenato una violenta protesta nel luglio del 2022. In base ai dati ufficiali, 21 persone sono rimaste uccise nei disordini e altre 274 sono state ferite. Le autorità hanno arrestato 516 persone, inclusi cittadini stranieri. La rivolta è cessata quando Mirziyoyev ha annunciato il ritiro dell’emendamento sull’autonomia del Karakalpakstan. In base alla legge uzbeka, il referendum sulla nuova Costituzione dovrebbe tenersi a tre mesi massimo dall’approvazione della riforma da parte del parlamento. L’attuale carta fondamentale è stata adottata l’8 dicembre del 1992 ed è stata già emendata 15 volte. (Res)