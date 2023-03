Fd'I: Delmastro, solidarietà a Foti per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo solidarietà all'amico e collega Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, per le minacce ricevute su Facebook. Insulti e intimidazioni purtroppo non sono infrequenti per chi ricopre incarichi istituzionali e pubblici. Foti ha saputo rispondere con fermezza e ironia, come nel suo stile, ma episodi come questo sono gravi e da condannare". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, sulla notizia delle minacce pervenute al deputato Tommaso Foti a mezzo social. (Com)