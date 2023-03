Moldova: partito Pas e presidente Sandu salgono nei sondaggi a febbraio e marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito Azione e Solidarietà (Pas) della presidente moldava Maia Sandu è cresciuto nelle intenzioni di voto dei cittadini a febbraio e marzo (28,7 per cento) rispetto a gennaio (23,4 per cento). Lo rivela un sondaggio condotto da Cbs-Research. Il consenso per il capo dello Stato è salito dal 28,2 al 31,8 per cento. Allo stesso tempo, il sostegno al partito dell'oligarca latitante Ilan Sor è diminuito di quasi la metà (dall'11,35 al 6,4 per cento). Il sostegno all'ex presidente Igor Dodon è rimasto costante (17,6-17,8 per cento), mentre quello del sindaco di Chisinau, Ion Ceban, è diminuito dall'8,5 al 4,7 per cento. Tre formazioni politiche superano la soglia di sbarramento: il PAs al 28,7 per cento, il Blocco dei comunisti e socialisti (Bcs) al 19,6 per cento e il partito di Sor al 6,4 per cento. (Rob)