Ue: Terzi (Fd'I), audizione molto positiva con commissaria per Uguaglianza Dalli

- Si è tenuta oggi un'audizione con la Commissaria europea, Helena Dalli, presso le Commissioni congiunte del Senato per le Politiche dell'Unione europea. L'audizione è stata presieduta dal senatore di Fratelli d'Italia, Giulio Terzi (Fd'I), che ha segnalato alcuni punti da approfondire, a cominciare dal tema della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Terzi ha evidenziato l'esame della proposta di direttiva presentata l'anno scorso, che rappresenta un punto di tutela molto avanzato, che dovrebbe essere approvata prima della fine della legislatura europea nel 2024. Altro punto toccato è quello della parità di genere le cui politiche devono da un lato mirare a tutelare i diritti e il principio di uguaglianza e dall'altro valorizzare il loro impatto economico. È stata sottolineata l'importanza del rispetto dell'uguaglianza di genere e di inclusione, affinché sia possibile produrre e mantenere effetti economici virtuosi. Anche per questo motivo il Pnrr italiano ha reso trasversale a tutti i programmi di investimenti e di riforma. Infine, ha aggiunto Terzi, "secondo un recente studio di Eurofound, le donne risentono in modo significativamente maggiore dei comportamenti inappropriati sui luoghi di lavoro, le cui conseguenze negative accertate sono l'esaurimento, l'ansia e la depressione". Terzi ha infine messo in evidenza la questione della disabilità su cui ha invitato la Commissaria europea ad "agire con gli Stati membri per trovare soluzioni per quelle persone, soprattutto donne, confinate nelle proprie abitazioni in ragione di un'assistenza domiciliare insufficiente e dunque impossibilitate ad esprimere tutto il potenziale individuale e conseguentemente della società". Le risposte della commissaria Dalli, ha concluso Terzi, "dimostrano una straordinaria visione fatta di attenzione e solidarietà; due fattori che continuano a contraddistinguere il serio impegno della Commissaria e dell'Unione sui temi trattati oggi". (Com)