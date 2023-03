Haiti: vicesegretario di Stato incontra i membri dell’Alto consiglio della transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa Brian Nichols, competente per gli affari dell'emisfero occidentale, ha incontrato i membri dell’Alto consiglio della transizione (Hct) di Haiti, istituito con il compito di traghettare il Paese verso le attese elezioni generali, inizialmente previste nel novembre 2021. Il Consiglio, ha scritto l’alto funzionario Usa in un tweet, “ha un ruolo cruciale nel ripristinare la sicurezza e l'ordine democratico. Di fronte alla complessa crisi politica di Haiti, continuiamo a sollecitare flessibilità tra tutte le parti per favorire un futuro più luminoso per tutti gli haitiani”. (segue) (Mec)