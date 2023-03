Haiti: vicesegretario di Stato incontra i membri dell’Alto consiglio della transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Henry ha preso il potere nel luglio 2021, dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moise. Poco dopo, il primo ministro ha sciolto il Consiglio elettorale provvisorio (Cep), ritardando di fatto a tipo indefinito il processo elettorale, cruciale per ripristinare le istituzioni. Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la nomina del Consiglio. Haiti versa da tempo in una situazione di grave instabilità legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio, aggravata a partire dall'omicidio del presidente Jovenel Moise, nel luglio 2021. A questo si è ora aggiunta una recrudescenza dell'epidemia di colera. Lo scorso ottobre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità un regime di sanzioni contro i gruppi armati ad Haiti. I quindici Paesi membri del Consiglio hanno votato un testo, presentato da Messico e Stati Uniti, che dispone l'embargo alle armi, il congelamento di asset e lo stop ai voli internazionali per una serie di "individui o entità" ritenute "responsabili o complici" di azioni che "minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti". (segue) (Mec)