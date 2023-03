Haiti: vicesegretario di Stato incontra i membri dell’Alto consiglio della transizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sollecitato l'immediato schieramento di una forza armata speciale ad Haiti per arginare la violenza e il degrado dilaganti in quel Paese. In una lettera inviata al Consiglio di sicurezza Onu, Guterres ha esortato gli Stati membri a mobilitare una "forza di azione rapida" nel Paese caraibico per far fronte al "drammatico deterioramento della sicurezza". L'appello del segretario seguiva la richiesta formale di assistenza internazionale presentata dal governo di Haiti, secondo cui la Polizia nazionale non è in grado di far fronte alla crisi nel Paese. Da allora Stati Uniti, e Canada in particolare, hanno inviato aiuti e forniture militari ad Haiti ma ad oggi non è ancora stato trovato un accordo per l'invio di una missione internazionale. (segue) (Mec)