Haiti: vicesegretario di Stato incontra i membri dell’Alto consiglio della transizione (5)

- Nel Paese, intanto, si aggrava la situazione umanitaria. Medici senza frontiere (Msf) ha chiuso il suo ospedale a Cité Soleil, nella periferia della capitale di Haiti Port-au-Prince, a causa dei violenti scontri tra gruppi armati che si registrano nell'area. Con i violenti scontri tra gruppi rivali che si svolgono a pochi metri dal complesso ospedaliero, recita un comunicato diffuso dall’Ong, Msf non è più in grado di garantire la sicurezza dei pazienti o del personale. "Assistiamo a una scena di guerra a pochi metri dal nostro ospedale", afferma Vincent Harris, consulente medico di Msf. “Sebbene l'ospedale non sia stato preso di mira, siamo una vittima collaterale dei combattimenti, poiché l'ospedale si trova proprio in prima linea. Ci rendiamo conto che la chiusura dell'ospedale avrà un grave impatto sulla gente di Cité Soleil, ma i nostri team non possono lavorare fino a quando non saranno garantite le condizioni di sicurezza", aggiunge. Secondo quanto denuncia l’Ong un gran numero di proiettili vaganti è entrato nel complesso ospedaliero, e raggiungere l'ospedale è attualmente quasi impossibile per i malati e i feriti. (segue) (Mec)