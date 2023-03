Lombardia: Bussolati (Pd), Fontana e Meloni calpestano la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi sbandieratori dell'autonomia della Lombardia la calpestano ad ogni passaggio e si fanno scegliere gli assessori a Roma, lontano dagli interessi dei lombardi, non svolgendo le funzioni che già la costituzione gli assegna. Il trasporto ferroviario è al disastro ed è integralmente competenza regionale, non sono in grado di rilanciare una gestione autonoma. La sanità è già funzione regionale, ma danno la colpa a Roma se non riescono a garantire i servizi. Le riunioni a notte fonda sono la svendita della Lombardia agli interessi dei capibastone della destra che, tra una nomina in una partecipata e un decreto liberticida, decidono distrattamente il futuro della nostra Regione". Commenta così il consigliere regionale appena rieletto del Pd, Pietro Bussolati, sul suo profilo Facebook le modalità di formazione della nuova giunta lombarda che sarà presentata domani dal presidente Attilio Fontana.(Com)