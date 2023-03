Trasporti: Gava a LetExpo, lavoriamo ad investimenti e a grande piano di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicurezza e sostenibilità dei trasporti sono temi sempre più prioritari nell'agenda globale. Come ministero dell'Ambiente siamo impegnati nel perseguire gli obiettivi di neutralità tecnologica con pragmatismo e gradualità, rifiutando i radicalismi ideologici sul solo elettrico e promuovendo un approccio di buonsenso che contempli anche la valorizzazione dei carburanti alternativi come biofuels e idrogeno. Su questo fronte lavoriamo ad importanti investimenti e ad un grande piano infrastrutturale e di efficientamento energetico nel settore dei trasporti, per autostrade, porti e aeroporti. L'obiettivo di una mobilità verde, smart e resiliente è alla portata dell'Italia". Lo ha dichiarato il viceministro all'Ambiente e la Sicurezza energetica Vannia Gava nel suo intervento a LetExpo in corso a Verona. (Rev)