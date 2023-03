Italia-Usa: Eni, accordo con Cfs per sostenere lo sviluppo dell’energia da fusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cfs ha intrapreso il percorso più veloce per la commercializzazione dell’energia da fusione. Nel settembre 2021, la società ha raggiunto un traguardo importante con il successo del test su un magnete con tecnologia superconduttiva Hts (High temperature semiconductors). Si tratta del magnete più potente al mondo sul suo genere, che assicurerà il confinamento del plasma nel processo di fusione magnetica e contribuirà al raggiungimento dell’energia netta da fusione in un nuovo impianto dimostrativo. La strada intrapresa da Cfs con il sostegno di Eni, prosegue la nota, è caratterizzata da un approccio pragmatico e progressivo, finalizzato ad ottenere l’applicazione industriale della tecnologia della fusione a confinanento magnetico nel prossimo decennio. (segue) (Was)