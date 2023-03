Italia-Usa: Eni, accordo con Cfs per sostenere lo sviluppo dell’energia da fusione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparc, che punta ad essere il primo impianto pilota a confinamento magnetico al mondo a produzione netta di energia da fusione, è in costruzione, e sarà operativo entro il 2025. Si prevede, inoltre, che Sparc farà a sua volta da banco di prova per lo sviluppo di Arc: la prima centrale elettrica industriale da fusione in grado di immettere elettricità in rete, che dovrebbe essere operativa nei primi anni del 2030. “Vedremo realizzata la prima centrale elettrica di Cfs basata sulla fusione a confinamento magnetico all’inizio del prossimo decennio, avendo poi davanti a noi quasi 20 anni per diffondere la tecnologia e raggiungere gli obiettivi di transizione energetica al 2050”, ha commentato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Questo, ha spiegato, consentirà di avere una tecnologia capace di fornire grandi quantità di energia, senza alcuna emissione di gas serra e prodotta in modo sicuro, pulito e virtualmente inesauribile. (segue) (Was)