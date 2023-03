Italia-Usa: Eni, accordo con Cfs per sostenere lo sviluppo dell’energia da fusione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha continuato, sottolinea “il ruolo chiave che le società energetiche svolgono nell’accelerare l’industrializzazione dell’energia da fusione, oltre che la forza dell’abbinamento con tali aziende”. Nel dettaglio, l’accordo prevede un lavoro congiunto per accelerare lo sviluppo industriale di Arc, una serie di progetti attualmente in fase di sviluppo che includono sostegno operativo e tecnologico, esecuzione progettuale attraverso la condivisione di metodologie mutuate dall’industria energetica, nonché rapporti con gli stakeholder. Per Eni, la fusione a confinamento magnetico occupa un ruolo centrale tra le tecnologie per la decarbonizzazione, in quanto potrà in prospettiva consentire all’umanità di disporre di grandi quantità di energia a zero emissioni e con un processo virtualmente illimitato, cambiando per sempre il paradigma della transizione energetica. (Was)