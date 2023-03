Pomezia: Corrado (M5s), continuare a costruire città inclusiva ecologica sostenibile e moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle a Pomezia, in quasi dieci anni di buon governo, "ha raggiunto obiettivi che sembravano irrealizzabili sul fronte della riqualificazione territoriale, della gestione dei rifiuti, del risanamento dei conti pubblici, avendo sempre come obiettivo migliorare la vivibilità e i servizi per i nostri cittadini. Il punto centrale della nostra azione è sempre stato il programma con il quale ci siamo presentati ai cittadini, che è stato il nostro faro guida nell'azione amministrativa". Lo scrive, sui social, Valentina Corrado, coordinatrice regionale M5s Lazio. "Vogliamo continuare a costruire una Pomezia inclusiva, ecologica, sostenibile, moderna - aggiunge - che fa delle sue bellezze e peculiarità un volano di sviluppo economico del territorio senza lasciare indietro nessuno. I risultati delle ultime elezioni regionali hanno visto il Movimento 5 stelle - Pomezia affermarsi con un risultato ben al di sopra della media laziale: il 17 per cento dei votanti ha scelto di sostenere la nostra proposta elettorale. Tuttavia le ultime elezioni ci restituiscono anche la fotografia di un forte astensionismo, ben oltre il 60 per cento, e di una destra dilagante che, laddove ha vinto e governa da appena un anno (Ardea), ha dimostrato di anteporre gli interessi di partito ai bisogni dei cittadini paralizzando la città e dove ha governato ha subito commissariamenti per infiltrazioni mafiose (Anzio e Nettuno)". (segue) (Com)