Pomezia: Corrado (M5s), continuare a costruire città inclusiva ecologica sostenibile e moderna (2)

- "Pomezia - aggiunge Corrado - ha bisogno di un'amministrazione sana e onesta che continui a lavorare nell'interesse di una città e non dei singoli amministratori o di un partito, per assicurare che i 120 milioni di euro ottenuti dal Pnrr si trasformino in quelle opere che molti cittadini attendono. Pomezia ha bisogno di un Movimento 5 stelle maturo che faccia del dialogo e del confronto con i comitati di quartiere, le associazioni del territorio e tutte quelle forze, civiche e politiche, ecologiste e progressiste, che dimostrano di condividere i nostri temi, un punto di partenza per la costruzione di una proposta di governo credibile. Transizione ecologica, inclusione, giustizia sociale, sicurezza, partecipazione, sviluppo , servizi sociali, nuova viabilità e mobilità, periferie come nuove centralità sono i temi dai quali deve partire un dialogo e un confronto con tutti coloro che vogliono costruire un progetto credibile e vincente per dare ai cittadini la speranza di un governo onesto e pronto a lavorare dal giorno dopo le elezioni al servizio della città", conclude Corrado. (Com)