Francia: Bayrou (MoDem) rinviato a giudizio per impieghi fittizi al Parlamento Ue

- E' stato chiesto il rinvio a giudizio per il leader del partito centrista francese Movimento Democratico (MoDem) Francois Bayrou e altre dieci persone nell'ambito degli impieghi irregolari di alcuni assistenti al Parlamento europeo. Lo riferiscono i media francesi. Gli undici sono sospettati di aver utilizzato fondi europei per assumere assistenti parlamentari che in realtà avrebbero lavorato per il partito tra il 2009 e il 2014. Per Sylvie Goulard, ex ministra della Difesa ed ex vice governatrice della Banca di Francia, è stato chiesto il non luogo a procedere. (Frp)