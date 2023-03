Terzo polo: Bonino, Calenda? Mai più sentito, non sopporto voltafaccia repentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calenda? "Non l'ho più sentito. Io ho memoria, ognuno fa quello che vuole, ci sono modi e modi, ma io i voltafaccia repentini non li sopporto e quindi ognuno per la sua strada. Non dimentico". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", Emma Bonino. Ha mai pensato di entrare nel Terzo polo? "Neanche loro sanno cos'è il Terzo polo. Io ho l'impressione che si debba andare ad alleanza elettorale e che poi al partito unico ci si penserà", ha aggiunto Bonino. (Rin)