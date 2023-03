Iv: ufficio stampa, falso che Pd di Renzi avesse gestione leaderistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a leggere le notizie più incredibili attribuite alla 'gestione leaderistica e priva di rispetto per le minoranze' del Pd di Matteo Renzi. Si tratta di affermazioni false", puntualizza in una nota l’ufficio stampa di Italia viva. "Vale la pena ricordare che quando nel 2013 Renzi vinse le primarie contro Cuperlo e Civati con il 70 per cento dei consensi, il neo segretario confermò i capigruppo Speranza e Zanda, che pure avevano votato Cuperlo e indicò per la presidenza lo stesso Cuperlo. Quando dopo qualche settimana Cuperlo si dimise, Renzi indicò alla presidenza Orfini che aveva anch’egli sostenuto Cuperlo. Questo per rispondere a chi cita costantemente (e spesso a sproposito) la mancanza di pluralismo dentro il Pd", conclude la nota. (Com)