Siria: ministero Trasporti, domani l’aeroporto di Aleppo tornerà operativo

- A partire da domani mattina, venerdì 10 marzo, l’aeroporto internazionale di Aleppo, nel nord della Siria, sarà nuovamente operativo. Lo ha riferito il ministero dei Trasporti, citato dall’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”, precisando che il personale dell'Autorità per l'aviazione civile generale, in collaborazione con gli appaltatori nazionali, ha finalizzato le operazioni di riparazione dei danni provocati dall’attacco, attribuito a Israele, nella notte tra il 6 e il 7 marzo. Il ministero ha poi invitato i vettori aerei che operano attraverso l'aeroporto a riprogrammare i propri voli in entrata e in uscita, ma ha confermato la disponibilità dell'aeroporto a ricevere aerei di soccorso, 24 ore su 24, destinati alla popolazione colpita dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso. Secondo una fonte militare, le difese aeree siriane avrebbero intercettato alcuni missili lanciati dal Mar Mediterraneo, a ovest della città costiera di Latakia, alle 2:07 (ora locale) nella notte tra il 6 e il 7 marzo. I voli attesi ad Aleppo erano stati trasferiti presso gli aeroporti di Damasco e Latakia dopo l’attacco. (Lib)