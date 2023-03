Ucraina: Mosca, costruzione di un centro militare polacco trascinerà Varsavia nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di un centro militare della Polonia in Ucraina trascinerà Varsavia nel conflitto. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Ovviamente, stiamo parlando dell'intenzione di Varsavia di dispiegare la sua infrastruttura per aumentare il complesso di forze polacche, precedentemente annunciato come Legione volontaria polacca, che sarà schierato in una base del centro (in Ucraina)", ha detto Zakharova. (Rum)